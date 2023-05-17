نهال طايل: مصر تمتلك ثلث أثار العالم وأهم الدول في السياحة الاستشفائية

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن مصر تمتلك ثلث أثار العالم، مشيرة إلى أن السائح الذي يأتي إلى مصر بيشوف حضارة وتاريخ كبير.

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن العالم الأن بعد الأزمات الكبيرة التي حدثت بدأ النظر في السياحة الاستشفائية وسلط الضوء عليها، مشيرة إلى أن

مصر من أهم دول العالم في السياحة الاستشفائية من علاج الصدفية والروماتويد والروماتيزم .

وتابعت مقدمة برنامج “تفاصيل”، أن مصر أيضا تمتلك السياحة الدينية من مشروع التجلي الأعظم، وهو الجبل الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى"

شكرا للقيادة السياسية

وأشارت نهال طايل إلى أن القيادة السياسية سلطت الضوء على السياحة سواء من موكب المومياوات الملكية، وأيضا اهتمت بالسياحة العلاجية، معلقة “شكرا للقيادة السياسية التي تراهن أن مصر من أهم دول العالم”.