أرباح كيما ترتفع لـ1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من 2022/2023

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 128% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري 2022/2023.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تحقيق صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



يشار الي أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،حققت أرباحاً بقيمة 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 331.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط شركة كيما خلال الستة أشهر إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.