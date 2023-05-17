قتل طفلا.. زيلينسكي يكشف عن قصف روسي في خيرسون الأوكرانية

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أن القصف الذي حدث في منطقة خيرسون، أودي بحياة طفل آخر كان اسمه فسيفولود، حسبما نشر علي حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

و أضاف الرئيس الأوكراني :"لقد كان الهجوم المدفعي بقيادة روسيا، ما دفع الناس في الشارع تهرول بالقرب من متجر".

وقال زيلينسكي أن القصف الروسي منتظم في مناطق سومي ، تشيرنيهيف ، دنيبرو ، زابوريزهزهيا ودونباس .

وطالب الرئيس الاوكرانى من توحيد العالم ضد روسيا قائلا :" نقول مرارًا وتكرارًا أننا بحاجة إلى مزيد من توحيد العالم للضغط على روسيا ، وللمزيد من القوة لصالح أوكرانيا المحاربين لتدمير كل مواقع الروس، وللمزيد من الدعم لإنقاذ الأرواح وإعادة الأمن إلى مدننا وقرانا".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل الذي لحق بمدينة باخموت بشرق أوكرانيا التي تضررت بشدة خلال العام الماضي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الأربعاء، إن “القوات الأوكرانية تحتفظ بمناطق كبيرة حول باخموت تدعي أنها استردتها من القوات الروسية”.