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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عازف العود "يوسف عباس" بقبة الغورى وأمسية فى حب مصر بالأمير طاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف مركز إبداع  قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، حفل لعازف العود "يوسف عباس"، يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من تأليفه، بالإضافة إلى عدد من أجمل ألحان أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة عازف البيانو مفدى هانى، أبرام سمير على الباص جيتار، وإيقاعات محمد شبل.

وفى السابعة مساءًا يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز أمسية شعرية غنائية بعنوان "فى حب مصر" مع الشاعر والإعلامي أسامة سمير، تتضمن الأمسية مجموعه من الأغاني الوطنية أداء الأصوات الشابة وهم: ملك هشام صالح ومحمود نصار منها: "يا بلادى يا بلادي بحبك يابلادى"، " تتحب واللهي" ، "مصر التي في خاطرى"، " بتعبد في محرابك"، "مصر جميلة" ،" و" عظيمه يا مصر"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها " تلات سلامات"، "سيرة الحب"، و"من حبي فيك يا جاري".

مركز ابداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية يوسف عباس اجمل الحان اغاني كوكب الشرق أم كلثوم

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