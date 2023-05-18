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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبلبة عن عادل إمام: مقدرش أتخيل حياتي من غيره

لبلبة وعادل إمام
لبلبة وعادل إمام

تحدث الفنانة لبلبة عن الزعيم عادل إمام، قائلة:" كلنا من الصبح في سعادة بسبب عيد ميلاد الزعيم..متابعة:" بحبه جدا ومتخيلش حيتي من غيره".

 

واسترسلت "لبلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"أنا مش عارفة أوصف بحب عادل إمام قد إيه انا مقدرش أتخيل حياتي من غيره".


وفي سياق متصل: فاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

 

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخر:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

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