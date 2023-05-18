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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف 100 ألف جنيه لأسرته.. نقابة المهندسين: لن نترك حق فادي ميخائيل

المهندس فادي ميخائيل
المهندس فادي ميخائيل

شارك وفد من النقابة العامة للمهندسين برئاسة حسام رزق وكيل أول النقابة، وأحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، في عزاء المهندس فادي نبيل ميخائيل، الذي وافته المنية قبل يومين إثر حادث إليم أثناء تأدية عمله.

وأكد رزق أثناء تأدية واجب العزاء لأسرة  المهندس الراحل، أن النقابة سوف تقوم بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف جميع مستحقاته، معربا عن آسف وحزن مجلس نقابة المهندسين لما حدث للفقيد.

وأشار إلى أن نقابة المهندسين سوف تقوم بمتابعة سير التحقيقات التي تتم الآن وحتى الوصول لحقوق المهندس فادي ميخائيل القانونية، مشددا أنه سيتابع كل الترتيبات التي تمت في موقع المشروع ومتابعة التحقيق لتحديد مسؤولية جميع الأطراف بالموقع، الذي شهد الحادث الأليم، وكذا متابعة طلب تعويض للأسرة من الشركة المسئولة، والمطالبة بالقصاص العادل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا

وقد وافقت هيئة مكتب نقابة المهندسين علي صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المهندس الفقيد.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد، أن حالة الاستياء التي تسود المجتمع الهندسي بشكل عام ومجلس نقابة المهندسين بشكل خاص بسبب هذا  الحادث الآليم الذي ألم بأحد أبناء النقابة، ناقلا خالص تعازي المجلس لأسرة المهندس الفقيد، مشددا على أن المجلس لن يترك حقه مطلقا.

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