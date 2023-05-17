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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الأول مهتز نفسيا.. تسمم فى مدرسة بورسعيد

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية والتى جاءت كالتالى:

 

اشترت تورتة اون لاين للاحتفال بعيد ميلاد نجلتها.. فأصيبت وزملائها بالتسمم في بورسعيد | تفاصيل

كشفت التحقيقات الأولية التى أجراها الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحى بمحافظة بورسعيد أن سبب تسمم تلاميذ مدرسة الرسالة يرجع إلى تناولهم تورته عيد ميلاد داخل المدرسة .

 

اعتداء على سيدة بمدينة بورفؤاد.. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (اغتصاب سيدة بمدينة بورفؤاد).. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى استقبال إحدى المستشفيات بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد السيدة "المشار إليها"، تعانى من نزيف وتم عمل اللازم لها طبياً وسُمح لها بالخروج.

 

الدستورية تصدر حكمها فى دعوى تأديب أعضاء المستشفيات والمعاهد التعليمية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي ، ببطلان المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة.

 

100 غرزة.. إصابة فتاة تدخلت للدفاع عن عمها في مشاجرة بالقليوبية

شهدت مدينة قليوب بالقليوبية إصابة فتاة في العقد الثاني من العمر بدائرة مركز شرطة قليوب، بعدة إصابات مختلفة في أنحاء جسدها خلال مشاجرة تعدى عليها أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتها بـ 100 غرزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

مفاجأة .. سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الأول مهتز نفسيا

كشف التحقيقات مع سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول، عن مفاجأة حيث تبين ان المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه .

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