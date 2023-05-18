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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة 4 الحلقة 6.. هشام ماجد يفوز على شيكو في التحدي

اللعبة
اللعبة

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل " اللعبة 4 “ ، في الساعات الأولي من صباح اليوم عبر منصة شاهد vip . 
 

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها خسارة مازو ما يقرب من 140 ألف جنيه خلال دخوله التحدي الجديد ، اما وسيم فقد تسبب له التحدي في العديد من المشاكل داخل عمله ، وفي النهاية تمكن مازو من الفوز بهذا التحدي . 

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip. 

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