مش هيرجع الزمالك تاني.. أحمد عيد عبدالملك يوجه صدمة ليوسف أسامة نبيه

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم منتخب مصر السابق، أن رحيل يوسف أسامة نبيه عن الزمالك خسارة كبيرة، مشيرا إلى أنه سبق وتحدث عن الخسارة الفادحة لرمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي لأنه افتقد دعم جماهير ناديه.

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة “etc”: "اللاعب في الأهلي والزمالك ينال شهرة كبيرة ويحصد الألقاب، وعرض الزمالك كان مناسبًا ليوسف نبيه، وعرضوا على اللاعب 5 ملايين جنيه سنويا".

وأضاف: "لو انتقل يوسف لبيراميدز، سيكون من الصعب عودته مستقبلا لنادي الزمالك، رغم أن عقده منتهٍ ومن حقه الرحيل لكنه أخطأ في الرحيل عن نادٍ كبير، مثلما فعل رمضان صبحي".

وتابع: "من الصعب أن يجدد الأهلي عقد أيمن أشرف، ثم يقوم بإعارته، الأفضل تركه ينتقل لنادٍ آخر، خصوصا مع تقدمه في السن".