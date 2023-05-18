مفيش انتماء.. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق على انتقال يوسف أسامة نبيه لـ بيراميدز

أكد محمد عبدالجليل، أن انتقال يوسف أسامة نبيه إلى نادي بيراميدز، أمر طبيعي في ظل عصر الاحتراف، وغياب الانتماء لدى اللاعبين الذي لم يعد موجودًا في العصر الحديث.

وقال نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة “etc”: "من حق يوسف نبيه أن يطالب بالحصول على ما يراه مناسبا له، خصوصا أن هناك لاعبين آخرين تحصل على مبالغ مالية كبيرة".

وأضاف: "عودة كريم نيدفيد إلى الأهلي لن تكون مفيدة في ظل امتلاء وسط الملعب بلاعبين مميزين مثل حمدي فتحي وديانج ومروان عطية".

وأكمل: "أتمنى عودة أحمد حمدي المحترف في كندا إلى النادي الأهلي".

وتابع: "أتمنى توجيه الشكر إلى أيمن أشرف وتركه ينتقل لأي نادٍ كي يشارك ويظهر في المباريات".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الترجي بثلاثية جديدة".