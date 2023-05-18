السفارة الروسية في واشنطن: تقرير "دورهام" ينفي مزاعم وجود علاقة بين ترامب وموسكو

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن تقرير المستشار الأمريكي جون دورهام، حول الانتخابات الأمريكية لعام 2016، نفى مزاعم وجود علاقة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا.



وشددت السفارة الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الخميس، على أن هذه المزاعم كانت وليدة خيال بعض المسؤولين الأمريكيين؛ بهدف تحقيق مآرب سياسية داخلية، مضيفًا أن وجود علاقة مزعومة للرئيس السابق ترامب مع موسكو، ليس أكثر من مجرد ثمرة للخيال لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين قرروا اللعب بالورقة الروسية لتحقيق أغراض سياسية داخلية.



ونوهت إلى أن الجانب الأمريكي، استغل مزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، لكي يفرض العديد من العقوبات ويطرد بعض الدبلوماسيين ويصادر أملاك الدولة الروسية، كما أصبحت أحد أسباب انهيار العلاقات الثنائية.



ميدانيا.. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى حوالي 201 ألف و100 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وأفات الهيئة بأنه -خلال هذه الفترة- خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و773 دبابة و7 آلاف و373 من المركبات المدرعة و3 آلاف و198 من النظم المدفعية و563 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و318 من أنظمة الدفاع الجوي و308 طائرات مقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و73 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 418 من المعدات الخاصة و2759 طائرة مسيرة وإسقاط 990 من صواريخ كروز.

