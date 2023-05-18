عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: محمد رمضان يتبع نفس مدرسة التشخيص للراحل أحمد زكي

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الناقد الفني الدكتور رحاب الدين الهواري، إن موسم رمضان هذا العام كان حافلا بـ 32 أو 33 مسلسلا، مشيرا إلى أن الشكل العام كان يوضح أن هناك منافسة قوية بين مسلسلات رمضان، ولكن ليس على مستوي الكتابة أو الإخراج، بل على مستوي المشاهدات أو الجمهور.

وأضاف “الهواري”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن مسلسل جعفر العمدة حقق أعلى نسب مشاهدة، معقبا “رجعنا لمسلسل حبيشة.. اللي كانت القهاوي بتتراهن على اللي هيحصل.. والناس كانت بتتعاطف معاه زي مسلسل جعفر العمدة بالظبط”.

وتابع الناقد الفني، “المواقع والصحف كانت تناقش مسلسل جعفر العمدة.. ونجاح المسلسل كان بخلطة من محمد سلمي.. ليس بعبقرية الإخراج أو الكتابة أو عبقرية محمد رمضان المعترف بها بالفعل.. بل إن محمد رمضان من مدرسة التشخيص التي تميز بها الراحل أحمد زكي.. ولم تظهر قدراته الحقيقة من بعد مسلسل حبيشة.. حيث أنه يقدم جزءا من موهبته”.

الدكتور رحاب الدين الهواري الناقد الفنى موسم رمضان مسلسلات رمضان جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في اغتصابها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس.. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

إعلامي: تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي بينهم قيادات في الكنيست ووزراء الاحتلال

وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

في المطبخ.. ظهور جديد لـ عبلة كامل بعد غياب سنوات| شاهد

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ