ناقد فني: محمد رمضان يتبع نفس مدرسة التشخيص للراحل أحمد زكي

قال الناقد الفني الدكتور رحاب الدين الهواري، إن موسم رمضان هذا العام كان حافلا بـ 32 أو 33 مسلسلا، مشيرا إلى أن الشكل العام كان يوضح أن هناك منافسة قوية بين مسلسلات رمضان، ولكن ليس على مستوي الكتابة أو الإخراج، بل على مستوي المشاهدات أو الجمهور.

وأضاف “الهواري”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن مسلسل جعفر العمدة حقق أعلى نسب مشاهدة، معقبا “رجعنا لمسلسل حبيشة.. اللي كانت القهاوي بتتراهن على اللي هيحصل.. والناس كانت بتتعاطف معاه زي مسلسل جعفر العمدة بالظبط”.

وتابع الناقد الفني، “المواقع والصحف كانت تناقش مسلسل جعفر العمدة.. ونجاح المسلسل كان بخلطة من محمد سلمي.. ليس بعبقرية الإخراج أو الكتابة أو عبقرية محمد رمضان المعترف بها بالفعل.. بل إن محمد رمضان من مدرسة التشخيص التي تميز بها الراحل أحمد زكي.. ولم تظهر قدراته الحقيقة من بعد مسلسل حبيشة.. حيث أنه يقدم جزءا من موهبته”.