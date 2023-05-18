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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

إنطلاق امتحانات الشهادة
إنطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في مدارس محافظة المنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

 

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية في لجان المحافظة مع رفع حالة الطوارئ في المدارس.

 

وقال محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم في المنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة،  مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب  لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

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كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام.


وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  ، استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، مؤكداً على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.
 

و أكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.

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