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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طريقة عمل جوانح الدجاج المشوية

طريقة عمل جوانح
طريقة عمل جوانح الدجاج المشوية

قدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل جوانح الدجاج المشوية “ أجنحة الفراخ ”بمذاق لا يقاوم وشكل يفضله الأطفال ويساعد فى التوفير فى ميزانية البيت .

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 م

تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر


مقادير عمل جوانح الدجاج المشوية 

مقادير عمل أجنحة الفراخ 


1 كيلو من جوانح الدجاج النظيفة.
0,5 ملعقة من مسحوق القرفة.
1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.
0,5 ملعقة من الفلفل الأسود.
1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
1 ملعقة صغيرة من الكاري.
1 ملعقة صغيرة من الملح.
2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.


طريقة عمل  جوانح الدجاج المشوية

طريقة عمل أجنحة الفراخ


عليكِ بمزج الليمون مع الثوم الناعم في وعاء عميق وكبير ثم يتم إضافة البابريكا والفلفل الأسود والقرفة وقلبي جيداً باستخدام ملعقة خشبية.
ثم ضيفي زيت الزيتون والملح والكاري وقلبي مرة أخرى حتى أن تحصلين على صلصة ممتازة.
ضيفي جميع الجوانح الموجودة لديكِ وقلبيها جيداً في الصلصة حتى أن تتغطى بها الجوانح، وتترك بالثلاجة ليلة كاملة أو لمدة 3 ساعات.
ضعي الجوانح في صينية الفرن مع الصلصة وتترك حتى تنضج وتصبح باللون البني.
يتم تقديم جوانح الدجاج بجانب طبق من السلطة أو الطحينة.

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