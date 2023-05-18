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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر زيادة الأجر اليومي لعمال النظافة على مستوى المحافظة

محافظ المنوفية: زيادة
محافظ المنوفية: زيادة الأجر اليومى لعمال منظومة النظافة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيادة قيمة الأجر اليومى لعمال  منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50%، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

ووجه المحافظ بعمل حصر لأعداد العاملين على مستوى المحافظة، تمهيدا لتطبيق الزيادة الجديدة فى الأجر اليومى اعتبارا من شهر يوليو القادم، وذلك تقديرا لما يبذلونه من جهد وعناء فى القيام بوظيفتهم على أكمل وجه ممكن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمنظومة النظافة والعاملين بها  بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة.

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وشدد على رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها بهدف خلق بيئة صحية نظيفة. 

وناشد جموع المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

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