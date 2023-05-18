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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام الإعدادية.. محافظ المنوفية يتفقد عدداً من لجان الامتحانات

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 24 مايو الجارى. 

وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة شبين الكوم التعليمية، ورؤساء أحياء شرق وغرب.


وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة ، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمى بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة ، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان في مواعيدها المقررة ، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة للوقوف على مستوى الإمتحان لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم .

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

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و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث تم تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكداً على أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميداني علي كافة اللجان وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .


وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب وتذليل العقبات لضمان الإنتهاء من الإمتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم تيسيراً على أبنائنا الطلاب وحفاظاً على استقرار العملية التعليمية.

محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ المنوفية لجان امتحانات الشهادة الاعدادية سير الامتحانات امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الشهادة الاعدادية

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