روشتة لعلاج الرؤوس البيضاء والحبوب بالبشرة

يمكن وصف البثور على أنها عيب حب الشباب يظهر بسبب خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة المعروفة باسم (الزهم) والبكتيريا التي تعلق داخل بصيلات الشعر أو المسام.

وبالتالي ، سيلاحظ المرء نتوءات صغيرة بلون اللحم أو بيضاء على الجلد مع فتحة مسام مغلقة بمظهر أبيض. تظهر هذه الرؤوس البيضاء عندما تولد الغدد الدهنية في الجلد زيتًا مفرطًا يدعو إلى انسداد المسام. يهيئ الزيت المحتبس وخلايا الجلد الميتة بيئة لتنمو البكتيريا ، مما يسبب الالتهاب وتكوين الرؤوس البيضاء.

تظهر الرؤوس البيضاء بشكل أساسي على الوجه ، أي الجبهة والأنف والذقن ، ولكن يمكن رؤيتها أيضًا على الرقبة والصدر والكتفين والظهر. تذكر أنه لا يجب عليك عصر الرؤوس البيضاء. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة بالعدوى والالتهاب والاحمرار والتندب وفرط التصبغ وحتى الألم.

كيف تعالج الرؤوس البيضاء في المنزل؟ العلاج والعلاجات المنزلية



استخدم منظفًا موصى به من قبل طبيب الأمراض الجلدية

التقشير . برعاية تسمح للبشرة بالتخلص من خلايا الجلد الميتة وفتح المسام.

استخدم منتجات تقشير جيدة لا تسبب أي تآكل للجلد.

استخدم الكريمات والمواد الهلامية والمراهم التي يمكن أن تقلل الالتهاب والألم. اختر المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام والتي لا تسد المسام وهي مثالية للبشرة.



نظف الوجه يوميًا بغسول جيد يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد ، وتناول البخار لفتح المسام لمدة 15 دقيقة على الأقل.

استخدمي زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل من اختيارك وضعيه على الرؤوس البيضاء باستخدام قطعة قطن. اتركيه لمدة 10 دقائق قبل الشطف.



يمكنك أيضًا وضع جل الصبار على الرؤوس البيضاء ثم غسل الوجه بعد 10 دقائق.

استخدم واقي الشمس . برعاية وتنظيف هاتفك الذكي وغطاء الوسادة والنظارات الشمسية دائمًا للحفاظ على الزيت والأوساخ والبكتيريا في مكانها.



حتى العسل له خصائص مضادة للبكتيريا توقف نمو بروبيونيباكتيريوم حب الشباب المسببة للرؤوس البيضاء. ضعه على المنطقة المصابة واشطفه بعد 15 دقيقة.