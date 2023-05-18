باستثمارات 25 مليون يورو.. كوفيكاب التونسية تطلب إقامة مصنع للكابلات الكهربائية للسيارات

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى احد اكبر الشركات التونسية (كوفيكاب) لإنتاج الاسلاك الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر ، حيث تنوى الشركة ضخ استثمارات تقترب من ٢٥ مليون يورو كمرحلة اولى للمشروع وذلك بحضور فاروق ثابتى المدير المالى للشركة وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.



وأوضح عبد الكريم للشركة ان التنمية الصناعية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في اسرع وقت وخاصة وان قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من اهم القطاعات الاستراتيجية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وان صناعة اسلاك وكابلات السيارات من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من انتاجها للتصدير، مما يسهم فى توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة.

مشيرا الى انه تم استعراض عدد من الاماكن المقترحة للمشروع حيث يفضل الجانب التونسي اقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٣٠ الف م٢



وتعد شركة كوفيكاب احد اهم الشركات الرائدة اقليميا وعالميا في صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات حيث تمتلك ١٦ مصنع بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس.



واكد ممثلى الشركة على ان قرار الشركة بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المصري والمناخ الاستثمارى الحالي والسوق المصري وعملاء الشركة علاوة على المساندة الحكومية وجميعها مقومات دفعت الشركة لاتخاذ القرار بخوض التجربة الاستثمارية في مصر لتضاف الى قصص نجاح الشركة حول العالم.