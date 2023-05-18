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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات الطائرة بالزمالك يهزمن بطل إثيوبيا ويتأهلن لربع نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي نظيره الكحول الاثيوبي بنتيجة 0/3 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بصالة نابل بتونس ضمن منافسات دور ال16 ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة 12 إلى 23 من مايو الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :
16/25
6/25
9/25

يذكر أن فريق سيدات الزمالك فاز علي كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو تيم الكاميروني بنتيجة 0/3  بجولاته السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة الفائز من بطل نيجيريا وبطل سيشيل غدا الجمعة بدور الثمانية بصالة نابل بتونس .
 

ويطمح فريق الزمالك في حصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات طائرة الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً مساعدا واكرامي هيكل مدرباً عاماً وسمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم محللاً تقنياً ، وهبة حسنين مديرة إدارية .

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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