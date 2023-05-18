سيدات الطائرة بالزمالك يهزمن بطل إثيوبيا ويتأهلن لربع نهائي بطولة أفريقيا

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي نظيره الكحول الاثيوبي بنتيجة 0/3 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بصالة نابل بتونس ضمن منافسات دور ال16 ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة 12 إلى 23 من مايو الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

16/25

6/25

9/25

يذكر أن فريق سيدات الزمالك فاز علي كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو تيم الكاميروني بنتيجة 0/3 بجولاته السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة الفائز من بطل نيجيريا وبطل سيشيل غدا الجمعة بدور الثمانية بصالة نابل بتونس .



ويطمح فريق الزمالك في حصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات طائرة الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً مساعدا واكرامي هيكل مدرباً عاماً وسمية ناجح طبيبة ، وشادي فهيم محللاً تقنياً ، وهبة حسنين مديرة إدارية .

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.