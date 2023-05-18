جلسة الوصاية.. الحوار الوطني: مسائل الحضانة والولاية اجتهادات ناسبت عصرها

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الحضانة فمال والحنابلة وضعوا السن في الحضانة مرتفع والعكس في الشافعية الذي رأى أنها ولاية فوضعوا سن منخفض.

وأكد فوزي خلال تعقيبه في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها أن مسألة الحضانة والولاية وقانون الوصاية اجتهاد ناسب عصره ووقته، قائلا: من يتحمل الطفل سوى والدته.

جاء ذلك ردا على أحد المتحدثين الذي تناول رأي بأن تنتقل الحضانة إلى الأب بدلا من انتقالها إلى أم الأم، من منطلق مبدأ المساواة - بحسب قوله.

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.