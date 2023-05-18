عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جلسة الوصاية.. الحوار الوطني: مسائل الحضانة والولاية اجتهادات ناسبت عصرها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الحضانة فمال والحنابلة وضعوا السن في الحضانة مرتفع والعكس في الشافعية الذي رأى أنها ولاية فوضعوا سن منخفض.

وأكد فوزي خلال تعقيبه في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها أن مسألة الحضانة والولاية وقانون الوصاية اجتهاد ناسب عصره ووقته، قائلا: من يتحمل الطفل سوى والدته.

جاء ذلك ردا على أحد المتحدثين الذي تناول رأي بأن تنتقل الحضانة إلى الأب بدلا من انتقالها إلى أم الأم، من منطلق مبدأ المساواة - بحسب قوله.

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة  لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

ترشيحاتنا

إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني .. اعرف السبب

أمناء الحوار الوطني : لا خطوط حمراء في التباحث بأي قضية

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في الجنسية المصرية.. ماذا فعلت؟

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

الأهلي vs الترجي.. كولر يرفض الاستهانة بالمنافس والبوسعايدي: جئنا لرد الاعتبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

حقيقة بكاء هستيري وانهيار طبيب نفسي داخل سيارته أشعل التريند| التفاصيل الكاملة

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ