عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة  ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الاسبوع القادم وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول والثانى والثالث والرابع : يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية :
1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)
2 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي) 
3 -(الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة)
4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) وذلك عن العام المالي 2023 /2024.

وأضاف أن الاجتماع الخامس والسادس والسابع يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 ، سوف تخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -–   مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد) ، بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.   

أما الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر  يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 ،  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024. 

وقال سالم إن الاجتماع الحادي عشر يعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.   

والاجتماع الثاني عشر: يوم الخميس أيضا  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.   

الاجتماع الثالث عشر: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.

النائب مصطفى سالم مشروع الموازنة ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موازنة البرامج والاداء ديوان عام وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ