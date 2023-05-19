5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

يعد مشروب الشعير الغني بالألياف والتي تساعد في تحسين الهضم بجعله أكثر انتظامًا. كما أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد ماء الشعير في الحفاظ على ترطيب الجسم. يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ولكن القليل من الدهون. كل هذه العوامل تجعل شرب ماء الشعير استراتيجية فعالة لتأخير الجوع ومنعك من تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. عندما يقترن بنظام غذائي سليم وممارسة الرياضة ، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يستغرق وقتًا أطول للهضم ويبقي المعدة ممتلئة وفقا لhealthifyme

الشعير يساعد بشكل غير مباشر في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي. يساهم تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة ومنخفضة السعرات الحرارية في إدارة الوزن في اسرع وقت .



إليك وصفة سهلة لصنع ماء الشعير لفقدان 5 كيلو من وزنك في اسبوع

وقت التحضير: 10 دقائق

الحصص: 1

مكونات

الشعير: ربع كوب أو ملعقتان كبيرتان

الماء: 1 1/2 كوب

قليل من الملح

عصير ليمون (اختياري)

طريقة التحضير

اغلي الماء والشعير في قدر على نار خفيفة لمدة 15-20 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.

أضف الملح وعصير الليمون حسب الرغبة.

أضف عود القرفة أو الزنجبيل المبشور لإضافة المزيد من النكهة إلى ماء الشعير. كل هذه التوابل صديقة لخسارة الوزن.

يصفى ويجمع ماء الشعير

برد ماء الشعير لمدة 30 دقيقة إذا كنت ترغب في تقديمه بارداً

أفضل وقت لشرب ماء الشعير والاحتياطات الواجب ملاحظتها

في حين أن أفضل وقت لشرب ماء الشعير لفقدان الوزن هو في الصباح على معدة فارغة ، يمكنك تناول كوب من ماء الشعير 2-3 مرات في اليوم.

ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن ماء الشعير مدر للبول. لذلك ، اشرب 4-6 أكواب يوميًا على الأكثر. قد يؤدي الإفراط في تناول ماء الشعير إلى تهيج المعدة والأمعاء السائبة لدى بعض الأشخاص.