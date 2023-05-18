دعاء طلب الرزق .. احرص على هذه الكلمات

دعاء الرزق من الكلمات التي يجب على العبد الحرص عليها في كل وقت وفي كل دعاء، وبعد كل تسبيح واستغفار، كما علي المسلم أن يعي جيدا أن الرزق ليس كله مال وثروة لكن الصحة رزق والأولاد رزق والزوجة الصالحة رزق، وعلينا طلب الرزق في كل وقت، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما أن هناك كلمات وأدعية على العبد الاستعانة بها مع الأخذ بالأسباب في دعاء الرزق، وفيما يلي دعاء الرزق.



ونقول في دعاء الرزق، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.



- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.



- الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

كما يستحب أن نقول في دعاء الرزق، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا رادَّ لما قضيتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ) وهو من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم رواه المغيرة ابن شعبة لمعاوية بن أبي سفيان وأخرجه البخاري في الصحيح.

-اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.



دعاء طلب الرزق

دعاء طلب الرزق، من المعاني المهمة في دعاء طلب الرزق أن يعي المسلم جيدا أن الرزق بيد الله ، ولا يتوكل المسلم في هذا الأمر إلا على الله عز وجل، لأنه الرزاق والوهاب والمعطي، إذا أعطى لا يستطيع أحد أن يمنع عطاؤه، ومهما امتلك العبد من مال لاقيمة ولانفع بهذا المال إلا برضا الله عز وجل، ودعاء طلب الرزق مستحب ومطلوب من الجميع ، ودعاء طلب الرزق يقال لطلب المال والذرية الوزوجة ولكل رزق يطلبه العبد من الله عز وجل.

-قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء زال عنه الدين لو كان بثقل جبل أُحد: اللَّهُمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَها تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منها من تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك.. رواه أنس بن مالكٍ رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في المعجم.

ومن الأذكار المستحبة في دعاء طلب الرزق قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" آل عمران آية 26.

-اللَّهُمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

-اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

-اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

-اللهم اكفني وأغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله لراغبون.

دعاء الرزق قصير

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

-اللَّهُمَّ إني أسألك من فجأة الخيرِ وأعوذ بكَ مِن فجأة الشرِّ، اللَّهُمَّ صبَّ لي الخير صباً، اللَّهُمَّ وارزقني طيباً، سبحانك اللَّهُمَّ وأنت العليم الخبير.

يا الله، يا رب، يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.



روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن أحدٍ يَدعو بدعاءٍ إلَّا آتاه اللهُ ما سألَ أو كفَّ عنه من السُّوءِ مثلَه ما لم يدْعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رَحمٍ.



-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

-اللَّهُمَّ سخِّر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهمّ، ومن الذلِّ للخلق، اللَّهُمَّ يسِّر لي رزقاً حلالاً، وعجِّل لي به يا نعم المجيب.

اللَّهُمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسَّم الأرزاق ولم ينسَ أحداً، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كلِّ شيءٍ قدير



اللَّهُمَّ عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللَّهُمَّ أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك

اللَّهُمَّ إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.