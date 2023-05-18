فريق فيلم أنديانا جونز على السجادة الحمراء بمهرجان كان

حرص فريق فيلم انديانا جونز على التواجد في عرض فيلمهم بمهرجان كان لمشاهدة العمل مع الحاضرين واستقبال ردود الفعل، والتقطوا عددا من الصور على السجادة الحمراء.





الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض بالولايات المتحدة في 30 يونيو المقبل، وسيصل دور العرض الفرنسية في 28 من نفس الشهر.

يتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones، بعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

وعلى جانب اخر شهد الفيلم الروائي إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ورفع شارة كامل العدد خلال مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد، كما حظى الفيلم باستقبال حافل من الجماهير التي قابلته بتصفيق حار وحفاوة بالغة في عرضه صباح اليوم، وهو أول فيلم أردني روائي طويل يشارك في تاريخ مهرجان كان.

وحضر عرض الفيلم المخرج أمجد الرشيد وعدد من أبطال طاقم التمثيل هم إسلام العوضي ومحمد جيزاوي، ومن فريق العمل حضرت المنتجتين رولا ناصر وأسيل أبو عياش والمنتج يوسف عبد النبي، والمونتير أحمد حافظ وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم.

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