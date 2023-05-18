خالد ميري يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن الزعيم عادل إمام عندما احتفل بعيد ميلاده، مصر كلها بتحتفل معاه وكان هناك حالة من الحب له، معلقا “كل الأجيال السابقة والأجيال الحالية تعلم أنه قدم فنا متميزا على مدار نصف قرن”.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كل محبي الزعيم عادل إمام فرحوا لما سمعوا صوته واطمنوا على صحته، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية احتفلت بشكل كبير بالزعيم عادل امام.

نستمتع بفنك

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أنه بنفرح أوي لما بنشوف الزعيم عادل إمام طيب وبخير لأن انت اديت لبلدنا والوطن العربي الكتير ونستمتع بفنك وكل سنة وانت طيب يازعيم".

