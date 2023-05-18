عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

58582 طالبا.. بدء الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بالجيزة السبت القادم

امتحانات
امتحانات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2022_2023.

 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 كما تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023  وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة اسبوع على دفعات للتخصصات ( صناعى – زراعى ) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأكد سلومة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ ( 58582 ) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات.
( 25529 ) صناعي
( 3575 ) زراعى  
( 25352 ) تجارى 
( 4126) فندقي 
موزعة على 195 لجنة.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.


كما تم التنبيه على السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان. 


كما أكد سلومة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا. 


وأشار أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.

 

مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

أحمد راشد محافظ الجيزة الامتحانات النظرية التربية والتعليم الهاتف المحمول الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الفصل الدراسي الثاني اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات التدريبات العملية والمعملية امتحانات الدبلومات الفنية لجان النظام والمراقبة وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يشدد على حسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم وحل مشاكلهم

لا مساس بثمنه.. إنتاج 20 مليون رغيف عيش يوميا للمواطنين في محافظة الجيزة

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية..تعليمات هامة للطلاب وأولياء الأمور بالجيزة|تعرف عليها

ضبط 250 كجم لحوم ومصنعات دواجن فاسدة ورفع 1900 حالة إشغال بالجيزة|شاهد

بحضور أكثر من 194 ألف طالب.. السبت انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة|صور

مليون جنيه للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج في الجيزة

محافظ الجيزة يسلم 50 فتاة مقبلة على الزواج منح مادية

لتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.. الشباب والرياضة بالجيزة تكرّم المُتميزين|صور

ترشيحاتنا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ