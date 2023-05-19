أخبار الفن|وفاة ليلى عبدالغني.. فريق فيلم أنديانا جونز على السجادة الحمراء بمهرجان كان

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها

فريق فيلم أنديانا جونز على السجادة الحمراء بمهرجان كان

حرص فريق فيلم انديانا جونز على التواجد في عرض فيلمهم بمهرجان كان لمشاهدة العمل مع الحاضرين واستقبال ردود الفعل، والتقطوا عددا من الصور على السجادة الحمراء.

هبة طوجي في دار الأوبرا المصرية مع أسامة الرحباني.. 16 يونيو

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي للعودة لمصر لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الجمعة 16 يونيو.

مروة عبد المنعم تنهار من البكاء: محدش وقف جمبي

انهارت الفنانة مروة عبد المنعم من البكاء على الهواء مباشرة، بعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها في محنتها، وأثناء ابتعادها عن الفن.

عرض عالمي أول للفيلم الأردني إنشالله ولد بمهرجان كان السينمائي

شهد الفيلم الروائي إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ورفع شارة كامل العدد خلال مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد، كما حظى الفيلم باستقبال حافل من الجماهير التي قابلته بتصفيق حار وحفاوة بالغة في عرضه صباح اليوم، وهو أول فيلم أردني روائي طويل يشارك في تاريخ مهرجان كان.





وفاة ليلى عبد الغني | ونقابة الممثلين تنعاها

شيع جثمان الراحلة الفنانة ليلى عبدالغني السيد رائدة فرقة رضا للفنون الشعبية وزوجة شقيق محمود رضا، وعضوة نقابة المهن التمثيلية، من مسجد السيدة نفيسة اليوم.