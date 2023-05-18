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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي لـ رضوى الشربيني: قانون الوصاية غريب وغير مفهوم وأتمنى تغييره

منى زكي
منى زكي

استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، الفنانة منى زكى فى مداخلة هاتفية، خلال فقرتها والتى جاءت تحت عنوان "تحت الوصاية"، والتى أوضحت"الشربينى" أنها استلهمتها من مسلسلها الرمضاني الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وأوضحت الفنانة منى زكي، إنها تحمست للمشاركة فى مسلسل "تحت الوصاية"، لأنه تجسيد حي للمشكلات التى تعانيها المرأة بعد وفاة زوجها فى المجتمع، وهى نماذج للكثير من المحيطين بنا مثل الاصدقاء والجيران، مشيرة إلى أن الكاتبين شيرين وخالد دياب عندما عرضا عليها فكرة العمل بالإضافة للمخرج محمد شاكر خضير، تخوفت لأن القضية حقيقية وتأثر بها الكثير من السيدات وأطفالهم.

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وأضافت منى زكى، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربينى، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، أن المسلسل تناول أيضًا فكرة النظر للمرأة على أنها غير مؤهلة لمراعاة أولادها على الرغم من أنها الأقرب لهم، مع المأساة الأكبر بأن الأطفال يفتقدون آبائهم ويشعرون بضعف أمهاتهم أمام القانون.

 

وأوضحت "زكى"، أنها لم تتوقع ذلك النجاح الكبير الذى حققه المسلسل والاستحسان الكبير الذى دفع الكثيرين للتحرك من أجل تغيير قانون الوصاية، لافتة إلى أن هناك العديد من السيدات يعانون من ضغوط كثيرة قائلة :" فيه ستات كتيرة ظروفهم مش أحسن حاجة وبيربوا ولاد زى الفل ومشرفين وبنفتخر بيهم، فالأم حاجة كبيرة لازم نبصلها مش حد أنها غير قادر مهما كان ظروفه فما بالك بالنظرة العامة بأنها غير قادرة وخلاص".

 

وأشارت منى زكى خلال مداخلتها، أنها تأثرت بمشاهدها مع الأطفال خلال الأحداث لانه نابع من فطرة الأمومة وهو بالإضافة لتأثيرها بتفاصيل الشخصية التى جسدتها، لافتة إلى أنها تهدف إلى توصيل شعورها بالجمهور بمختلف قضاياه، وتسير دائمًا خلف احساسها وليس بهدف إحداث "بلبلة" فى المجتمع أو إثارة الجدل.

 

وشددت منى زكى مع رضوى الشربينى على أن القانون الحالى للوصاية غير مفهوم وغريب، ويظلم المرأة الأرملة والمعيلة للأطفال متسائلة :" ايه ذنبكم انا مش عارفة ومبسوطة أن المسلسل عمل ادارك عند ناس كتير مكنتش عارفاه".

منى زكى تحت الوصاية رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني الفنانة منى زكي

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