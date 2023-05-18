عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة.. ميناء دمياط يهنئ العاملات بالهيئة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية (IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام ، قام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط ، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقاً لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين .
 

وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديراً و عرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط ، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الكوادر النسائية بالهيئة ، حيث كان ميناء دمياط في طليعة الموانئ المصرية التي اهتمت بتطوير القدرات المهنية وتوفير بيئة العمل الملائمة لتأهيل الزميلات لتولى المناصب القيادية والاشرافية في مختلف إدارات الهيئة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

خالد سليم : أنا دمي حامي ومبستحملش أي تجاوز حتى لو بنظرة

دمياط العاملات الكوادر النسائية القطاع البحري المنظمة البحرية الدولية اليوم الدولي للمرأة هيئة ميناء دمياط قطاع النقل البحرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار وضربة للمضاربين والسوق السوداء

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: ندعو إلى توفير 114 مليون دولار لمصر لمساعدة لاجئي السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن تعاون أوبك+ مع الدول العربية

كرم جبر: استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حملة تطهير في كرة القدم| الصين تطيح برئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ولاعب محترف.. ما القصة؟!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم

شيكو يثير الجدل بـ إطلالة ويجز .. سعرها خيالي

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ