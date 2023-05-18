تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة.. ميناء دمياط يهنئ العاملات بالهيئة

تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية (IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام ، قام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط ، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقاً لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين .



وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديراً و عرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط ، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الكوادر النسائية بالهيئة ، حيث كان ميناء دمياط في طليعة الموانئ المصرية التي اهتمت بتطوير القدرات المهنية وتوفير بيئة العمل الملائمة لتأهيل الزميلات لتولى المناصب القيادية والاشرافية في مختلف إدارات الهيئة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .