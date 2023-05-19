انضمام الممثلة المصرية مي قلماوي إلى فريق الجزء الثاني من Gladiator

انضمت الممثلة المصرية الفلسطينية مي قلماوي إلى فريق الجزء الثاني من فيلم Gladiator، بعدما حققت نجاحا كبيرا في مسلسلي مون نايت مع المخرج محمد دياب، ومسلسل رامي مع النجم رامي يوسف.

يضم صناع الجزء الثاني من Gladiator عدد متزايد من الممثلين والمشاهير في هوليوود منهم مات لوكاس، وبيتر منساه، فيما انسحب باري كيوجان بسبب تضارب في مواعيد التصوير.

مي قلماوي التي تبلغ من العمر 36 عاما، انتقلت إلى أمريكا منذ سنوات، وحاولت شق طريقها في عالم الفن الأجنبي، وكان مسلسل Moon Knight نقلة في مشوارها.

ينضم كل هؤلاء إلى قائمة طويلة من النجوم منهم بول مسكال، ودينزل واشنطن، جوزيف كوين، بيدرو باسكال وغيرهم.

أعلنت شركة باراماونت موعد طرح فيلم Gladiator، الجزء الثاني، بعد الإعلان عن التحضير له منذ سبتمبر 2021، وبعد 21 عاما من عرض ونجاح الجزء الأول منه.

سيتم طرح الجزء الثاني من فيلم Gladiator يوم 22 نوفمبر 2024، وهو من إخراج ريدلي سكوت، ومن المقرر أن يشارك في بطولته الممثل المرشح للأوسكار بول مسكال.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم Gladiator بعد سنوات من وفاة بطل الفيلم الذي قام ببطولته راسل كرو، ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس الذي كان طفلا في نهاية أحداث الجزء الأول.

وحقق فيلم Gladiator الذي طرح عام 2000، نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته في دور العرض العالمية إلى حوالي 460 مليون دولار، ومازال يحقق مشاهدات عالية حاليا عند عرضه على التلفزيون.