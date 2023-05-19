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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023 العديد مم المباريات الهامة ابرزها مباراة ليون ضد موناكو فى الدوري الفرنسى


 

مواعيد مباريات كأس البطولة العربية للأندية الابطال 


الجيش المغرب X الوحدة الإماراتى – الساعة 10 مساء على قناة SSC

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عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

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شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

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حارس الزمالك يهدد بالرحيل عن الفريق

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 


الأهلي X الترجي التونسى – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 4      

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

  
قاديش X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1        

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 


ساسولو X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء                  

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


ليون  X موناكو – الساعة 9:45 مساء    

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 


ضمك X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة ssc

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