مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023 العديد مم المباريات الهامة ابرزها مباراة ليون ضد موناكو فى الدوري الفرنسى
مواعيد مباريات كأس البطولة العربية للأندية الابطال
الجيش المغرب X الوحدة الإماراتى – الساعة 10 مساء على قناة SSC
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الأهلي X الترجي التونسى – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قاديش X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساسولو X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون X موناكو – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة ssc