حارس الزمالك يهدد بالرحيل عن الفريق

كشف الإعلامي إسلام صادق عن مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في ظل ابتعاده عن المشاركة أساسياً مع القلعة البيضاء منذ عدة مباريات .

وقال صادق ، عبر برنامجه "البريمو" على قناة " :TeN" محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك غاضب بشدة بسبب استبعاده من المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة ، و طلب من محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بتحديد موقفه مع الفريق سواء بالاستمرار والحصول على فرصة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي أو الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأضاف : " محمد عواد يأمل في الحصول على فرصة أكبر مع الزمالك من أجل الحفاظ على فرصه في التواجد بمعسكر منتخب مصر، مشيرا إلى أنه كان يتوقع استمرار الدفع به في المباريات بعد خوضه مواجهة بروكسي في كأس مصر خاصة وأنه قدم مباراة جيدة ولم يتسبب في الأهداف التي سكنت شباكه".