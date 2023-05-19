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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام.. فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح قيام عدد من المسئولين الإسرائيليين و البرلمانيين، بـ اقتحام المسجد الأقصى، تحت مسمي مسيرة الأعلام.

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أعمال استفزازية مرفوضة | الصحفيين تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

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عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

وكشفت القناة أن مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما حدث.

وقد أدانت  مصر  في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف.

وذلك في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر على ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبةً بضرورة احترام  الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.

وشددت الخارجية على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة.

 

 

المسجد الأقصى الأقصى اقتحام المسجد الأقصى مسيرة الأعلام

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