لحظة اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح قيام عدد من المسئولين الإسرائيليين و البرلمانيين، بـ اقتحام المسجد الأقصى، تحت مسمي مسيرة الأعلام.

وكشفت القناة أن مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما حدث.

وقد أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف.

وذلك في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر على ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبةً بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.

وشددت الخارجية على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة.