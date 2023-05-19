أبو الغيط: قمة جدة فرصة مناسبة لجمع الشمل وتؤكد وحدة صف العرب

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن معايير إنجاح قمة جدة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، موضحًا: «من هذه المعايير ألا تكون هناك قضايا خلافية، وأن يكون هناك توافق على القرارات والمواقف وأن يلتقي القادة فيما بينهم».

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية، أن اللقاء السنوي فرصة طيبة جدا لجمع الشمل والتحدث بصراحة حول المشكلات والتأكيد على ان العرب في هذا الإقليم هم أسياده.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «العرب موجودون على المسرح ويعالجون مشكلاتهم، لا نتحدث عن المشكلات السياسية فقط، فهناك تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكل ذلك يسهم في التقارب العربي- العربي».

وأكد، أن ما حدث في القاهرة منذ أقل من أسبوع بدعوة سوريا لشغل المقعد وبدء التفاعل العربي مع سوريا أمر طيب، حيث أصبحت الجامعة العربية موجودة في الإطار الذي يسعى للتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بليبيا.