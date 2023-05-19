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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد طلبات الصداقة التلقائية.. حقيقة إلغاء فيسبوك خاصية profile lock

فيسبوك
فيسبوك

انتشرت العديد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، تقول: "رسميًا… فيسبوك يلغي خاصية profile lock".

وتساءل الكثير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا حول حقيقة هذه المنشورات، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع الخطأ الفني الذي تسبب فيه تحديث فيسبوك الأخير.

وتسبب هذا الخطأ في إرسال طلبات صداقة تلقائيا بمجرد الدخول إلى أي حساب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والسخرية بين مستخدمي الفيسبوك.

حقيقة إلغاء profile lock

بالبحث عن حقيقة هذه المنشورات، تبين أنها مفبركة وغير صحيحة، حيث أن شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك لم تلغِ خاصية "profile lock/ إغلاق الملف الشخصي"، ولم تُعلن نيتها إلغاء الخاصية.

وأطلق فيسبوك خاصية إغلاق الملف الشخصي عام 2020، لحماية أكثر للبيانات والمعلومات الشخصية، فحال تفعيل الخاصية لن يتمكن العامة من مشاهدة الصور (حتى صورة الحساب والغلاف) والمنشورات على حسابك الشخصي، وستكون متاحة فقط للأصدقاء.

الخاصية متاحة حاليًا في عدد من الدول، مثل الهند ومصر وأفغانستان والسعودية، لكنها غير متاحة في دول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وقال مسؤول بفيسبوك وقت إطلاق الخاصة في الهند عام 2020، إن الهدف من ورائها "حماية النساء على فيسبوك، وتهدئة مخاوفهن من أن شخص ما قد يقوم بإسائة استغلال بياناتهن المتاحة"، لكن الخاصية متاحة للنساء والرجال.

ما زالت خاصية "profile lock" تعمل بشكل طبيعي، ولم تعلن شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك نيتها إلغائها.

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ثغرة إرسال طلبات الصداقة

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بأن الفيسبوك يرسل طلبات صداقة عشوائية لأفراد لم يقابلوهم فى يوما ما، وأشخاص قاموا بزيارة صفحات بعضهم البعض ولكنهم ليسوا فى قائمة الأصدقاء.

وجاء تحديث موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليفعل خاصية إضافة صديق عند الدخول إلى صفحته الخاصة، دون رغبة صاحب الحساب الشخصى على فيسبوك، ومن هنا دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاجات «مارك»، و«الفيس الجديد»، و«الابديت الجديد»، للتعليق على الإصدار الجديد من موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

بدوره قال متحدث باسم ميتا، إن التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك تسبب في إرسال طلبات صداقة على الشبكة عن طريق الخطأ لفترة وجيزة، موضحا أن الشركة أوقفت هذا الأمر بعد حدوثة.

وجهت الشركة  في بيان لها الإعتذار لمستخدمي فيسبوك عن أي إزعاج قد سببه هذا الأمر، وأحاطت الشركة علما بالشكاوى وأرسلت إصلاحا في تحديث من شأنه إلغاء جميع هذه الطلبات الخاطئة بأثر فوري.

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