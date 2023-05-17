نشر صورها على فيسبوك.. 5 سنوات سجنا تواجه شخصا هدد خطيبته بالقليوبية

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الابتزاز وذلك بعد قرار جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على شاب متهم بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بفتاة "خطيبته السابقة " على فيسبوك، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المضبوطة للمصنفات لفحصها.

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم أول بنها بلاغًا من إحدى الفتيات بقيام خطيبها السابق مقيم بمحافظة أسيوط بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سبا وقذفا وتهديدا لها على حسابها الشخصى.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة وجرى تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة واستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.