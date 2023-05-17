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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهّر بسمعتها على فيسبوك .. إجراء رسمي ضد المتهم بتهديد خطيبته بالقليوبية

مواقع التواصل الإجتماعي
مواقع التواصل الإجتماعي

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتحفظ على شاب متهم بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بفتاة "خطيبته السابقة " على فيسبوك، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المضبوطة للمصنفات لفحصها.

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تلقى مأمور قسم أول بنها بلاغًا من إحدى الفتيات بقيام خطيبها السابق مقيم بمحافظة أسيوط بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى.


وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة وجرى تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة واستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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