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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وسرقة شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مهاب فاروق، وامين سر هانى خطاب، تأجيل محاكمة ضابط سابق و4 آخرين لقيامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" لتدبير عملات اجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته فى شبرا الخيمة، لجلسة 10 من دور يونيو المقبل للمرافعة وتقديم مستندات.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ۱۹٤٠٣ لسنة ٢٠٢٢ جنایات اول شبرا والمقيدة برقم ٣٨٤٠ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 18 / 8 / 2022، قام كل من: " أحمد م.ا" 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، و " ابراهيم ا.ا" ٣٧ سنة ومقيم ١٠ شارع ابو عاقل العربي - ارض القوام العجوزه الجيزة، و" محمد ع.س" ٢٤ سنة ومقيم نجع ساحل بشله، مركز لقاده محافظة قنا، " مصطفى ح.ع" ٢٤سنة ومقيم مركز القرنه الغربي قمولا - نجع البركة - محافظة الأقصر، "عبد الناصر م .د"سرقوا المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه " محمود حسين احمد ابراهيم" وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه.
حيث قام المتهمين بخداع المجنى عليه بأن اوهموه بقدرهم على تدبير العملات الاجنبيه و استدرجوه إلى مكان القوا اختيارة سلفاً حاملاً المتهمين الأول و الثاني لأسلحة نارية محل الاقام التالى ظاهره واقندوة بداخل السيارة قياده المتهم الرابع سلباً الحزينة منتجلين صفة رجال أمن وما أن ظفروا به حتى الأول بدفعه خارج السيارة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية قبل مقاومته و الاستيلاء على المسروقات.

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