إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته بالقليوبية لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مهاب فاروق، وامين سر هانى خطاب، بإحالة أوراق 3 متهمين حضوريا لأحدهم وغيابيا لـ2 آخرين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لقيامهم بقتل شاب لقيامه بالدفاع عن خالته لقيام أحد المتهمين بمعاكستها فى شبراالخيمة، وحددت جلسة 10 من دور يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٦٥٣٣ لسنة ۲۰۲۲ جابات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٩٩ لسنه ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، انه فى ليلة يوم ٥ / ٧ / ٢٠٢٢ ، قام كل من: " محمود ع.م" ٢٤ سنة ومقيم شارع بئر السبع متفرع من شارع التحسين بيجام أول شبرا الخيمة، " محمود م.ع" ١٩ سنة ومقيم ١٨ شارع بئر السبع - مدينة السعاده - شبرا الخيمة اول، " عبدالله ع.م" ٢٤ سنة، ومقيم ١٢٠ شارع البستان ارض محمد كامل بقسم شرطة أول شبرا الخيمة قتلوا المجنى عليه " عادل خالد عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

حيث عقد المتهمين العزم على ذلك و أعدوا لذلك الغرض صلاحا نارياً ( فرد خرطوش ) موضوع الإتمام الثاني على إثر خلافات سابقه فيما بين المتهم الأول والمجني علية المتوفي الي رحمة مولاء وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فية وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبة عيار ناري وجعلوا من ذلك المكان ساحاً لإعدامه فسقط أرضاً عارفا في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتي ايقنا انه مفارقاً للحياه قاصدين من ذلك ازهاق روحة محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طبية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازر الأول وذلك على النحو المين بالتحقيقات .