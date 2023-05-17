ضبط عاطل بحوزته أقراص ومواد مخدرة بالقليوبية

القت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على عاطل قبل ترويجة كمية من المواد والاقراص المخدرة على عملاءة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تمكن قوة امنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية قبل ترويجة شحنة مخدرات على عملاءه حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة عبارة عن هيروين و الآيس والشابو وكمية من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول و سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مال و 3 هواتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتوزيعها على عملاءه والاتجار فيها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتحفظ على المتهم وارسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.