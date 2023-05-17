عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لـ 5 أشخاص قتلوا نجل عمهم بسبب الميراث في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية بالسجن المشدد لمدة 15 عام لـ 5 متهمين وبراءة سيدة ، لاتهامهم بقتل نجل عمهم بإشعال النيران فيه، وذلك بسبب خلافات عائلية على الميراث، بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة داخل مسجد بالقليوبية

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته بالقليوبية لفضيلة المفتى

عقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، والمستشار أحمد محمد السعيد غنيمي، ومحمد رمضان إبراهيم وكيل النيابة وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2022/14777 مركز بنها، أن المتهمين "م.ي.ا.ع"، 30 عاما، مهندس معماري، مقيم ميت العطار مركز بنها، و"ث.ع.ع"، 62 عاما، ربة منزل، و"أ.ص.أ"، و"م.ص.أ"، و"م.ي.ا"، و"أ.ي.إ"، في يوم 20-9-2022، بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية"، قتلوا المجني عليه عبدالفتاح فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" مكان تواجده ومرافقيه.


وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة، والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


واوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليهم فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، إسلام فودة إبراهيم عبدالتواب، وأحمد فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليهم، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" قاصدين مكان تواجدهم والمجني عليه المتوفي -محل الاتهام السابق- وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة، والذي قام بإلقائها صوب المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم وهو تدارك حالة المجني عليهم الصحة بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا أداة "زجاجات جازولين مشتعلة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم والمتهمين على الميراث، وحال توجه المتهم الأول إلى العقار محل الواقعة "محل النزاع" للقيام ببعض الأعمال به فاعترضه المجني عليه -الشاهد الأول- فعاد إليه وباقي المجني عليهم، بعد أن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحهم ملقياً بعض الزجاجات التي بداخلها مادة قابلة للاشتعال صوب المجني عليهم عقب إضرام النيران بها، فأحدثت إصابة المجني عليهم حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والرابع والخامسة بمسرح الواقعة وعزي قصدهم من ذلك إزهاق روح المجني عليهم.

القليوبية بسبب خلافات عائلية تقرير الطب الشرعي جنايات بنها فضيلة المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته بالقليوبية لفضيلة المفتى

نزلت تدافع عن عمها فعادت بـ100 غرزة بوجهها|تفاصيل خناقة فتاة قليوب

ضبط عاطل بحوزته أقراص ومواد مخدرة بالقليوبية

الإعدام شنقا للمتهم بقتل إمام وخطيب مسجد في القليوبية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ