المشدد 15 عاما لـ 5 أشخاص قتلوا نجل عمهم بسبب الميراث في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية بالسجن المشدد لمدة 15 عام لـ 5 متهمين وبراءة سيدة ، لاتهامهم بقتل نجل عمهم بإشعال النيران فيه، وذلك بسبب خلافات عائلية على الميراث، بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، والمستشار أحمد محمد السعيد غنيمي، ومحمد رمضان إبراهيم وكيل النيابة وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2022/14777 مركز بنها، أن المتهمين "م.ي.ا.ع"، 30 عاما، مهندس معماري، مقيم ميت العطار مركز بنها، و"ث.ع.ع"، 62 عاما، ربة منزل، و"أ.ص.أ"، و"م.ص.أ"، و"م.ي.ا"، و"أ.ي.إ"، في يوم 20-9-2022، بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية"، قتلوا المجني عليه عبدالفتاح فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" مكان تواجده ومرافقيه.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة، والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليهم فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، إسلام فودة إبراهيم عبدالتواب، وأحمد فودة إبراهيم عبدالتواب فودة، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليهم، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" قاصدين مكان تواجدهم والمجني عليه المتوفي -محل الاتهام السابق- وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة، والذي قام بإلقائها صوب المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم وهو تدارك حالة المجني عليهم الصحة بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أداة "زجاجات جازولين مشتعلة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم والمتهمين على الميراث، وحال توجه المتهم الأول إلى العقار محل الواقعة "محل النزاع" للقيام ببعض الأعمال به فاعترضه المجني عليه -الشاهد الأول- فعاد إليه وباقي المجني عليهم، بعد أن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحهم ملقياً بعض الزجاجات التي بداخلها مادة قابلة للاشتعال صوب المجني عليهم عقب إضرام النيران بها، فأحدثت إصابة المجني عليهم حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والرابع والخامسة بمسرح الواقعة وعزي قصدهم من ذلك إزهاق روح المجني عليهم.