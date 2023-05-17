عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة داخل مسجد بالقليوبية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع فى سرقة حلق ذهبى من أذن طفلة أثناء تواجدها بمرحاض مسجد بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

نزلت تدافع عن عمها فعادت بـ100 غرزة بوجهها|تفاصيل خناقة فتاة قليوب

ضبط عاطل بحوزته أقراص ومواد مخدرة بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21091 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3015 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "عفيفى ز س"، عاطل، شرع فى سرقة القرط المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها "تسبيح محمود رمضان محمد منصور مغربي"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تسلل خلسة أثرها، وما أن ظفر بها حتى حتى قام بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل حركتها مستغلاً صغر سنها غير عابئاً باستغاثتها مما بث الرعب فى نفسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومحاولة الاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة شهود العيان بالواقعة، حيث قال والد الطفلة والذى يعمل عامل بمطعم، أنه وعلى إثر ما تناهى إلى علمه من نجلته - الطفلة - المجنى عليها بأنها وحال تواجدها بمرحاض المسجد فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل مقاومتها إلا أن قدماه انزلقت، ولاذت بالفرار قاصداً سرقة القرط خاصتها، وقام هو ومالك المطعم بالبحث عن المتهم وتعرفت عليه الطفلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القس المجني عليها تولت النيابة التحقيق جنايات بنها مواد مخدرة مركز شرطة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

موضوعات متعلقة

نزلت تدافع عن عمها فعادت بـ100 غرزة بوجهها|تفاصيل خناقة فتاة قليوب

ضبط عاطل بحوزته أقراص ومواد مخدرة بالقليوبية

الإعدام شنقا للمتهم بقتل إمام وخطيب مسجد في القليوبية

100 غرزة.. إصابة فتاة تدخلت للدفاع عن عمها في مشاجرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في جدة.. تفاصيل

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري

وزير المالية: تكليف رئاسي بتعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل

هزة أرضية.. هل تكرار الزلازل وتتابعها يدعو للخوف؟|مسؤول يكشف عن مفاجأة

شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع بالسودان بجدة

بث مباشر.. فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية فى جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

لاعب كرة قدم شهير يثير جدلا بسبب ظهوره مع نمر.. ما القصة؟

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

فيديو

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

شاهد| لحظة وصول طائرات عسكرية مصرية محملة بالمساعدات الطبية لمطار بورسودان

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها في هذه الأماكن.. تفاصيل

رانيا فريد شوقي: سعدت بتجربتي الوحيدة مع عادل إمام في عوالم خفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ