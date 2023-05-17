المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة داخل مسجد بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع فى سرقة حلق ذهبى من أذن طفلة أثناء تواجدها بمرحاض مسجد بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21091 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3015 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "عفيفى ز س"، عاطل، شرع فى سرقة القرط المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها "تسبيح محمود رمضان محمد منصور مغربي"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تسلل خلسة أثرها، وما أن ظفر بها حتى حتى قام بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل حركتها مستغلاً صغر سنها غير عابئاً باستغاثتها مما بث الرعب فى نفسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومحاولة الاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود العيان بالواقعة، حيث قال والد الطفلة والذى يعمل عامل بمطعم، أنه وعلى إثر ما تناهى إلى علمه من نجلته - الطفلة - المجنى عليها بأنها وحال تواجدها بمرحاض المسجد فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل مقاومتها إلا أن قدماه انزلقت، ولاذت بالفرار قاصداً سرقة القرط خاصتها، وقام هو ومالك المطعم بالبحث عن المتهم وتعرفت عليه الطفلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.