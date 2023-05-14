بعد كشفه لأسرار الملايين.. فيسبوك تعلن إصلاح عطل طلبات الصداقة

قامت شركة ميتا Meta الأمريكية، بإصلاح خطأ فيسبوك Facebook الذي جعل الشبكة الاجتماعية ترسل طلبات صداقة تلقائية عندما يزور المستخدمون أي ملف شخصي لمستخدميه.

وفي بيان شاركته الشركة مع موقع The Daily Beast، أول أمس الجمعة، اعتذر ميتا عن هذا الخلل. قال متحدث باسم "ميتا": "لقد أصلحنا خطأً متعلقا بتحديث جديد للتطبيق تسبب في إرسال بعض طلبات الأصدقاء على فيسبوك عن طريق الخطأ"، مضيفا: "لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

فيسبوك تصلح عطل طلبات الصداقة



وخلال يوم الجمعة الماضية، اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من عطل فني ضرب الموقع، حيث يرسل طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، أنهم قد تلقوا بالفعل العديد من طلبات الصداقة من أشخاص معروفين و أشخاص غير معروفين، حيث تتلقي حساباتهم أكثر من طلب على مدار الساعة منذ مساء يوم الخميس الماضي.

وكما هو متوقع، ولد الخلل كميات متساوية من السخرية والارتباك لدى مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 3 مليار مستخدم نشط يوميا، وأشار الكثيرون بسرعة إلى أن هذا الخطأ فضح أمرهم بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يراقبونهم على فيسبوك مما جعل من المستحيل مؤقتا عليهم، زيارة الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين المهتمين بهم.

ومما زاد الطين بلة، فأن هذا الخطا أثار قلق الكثير من المستخدمين، حيث وجد البعض أن فيسبوك أرسل طلبات صداقة إلى أشخاص كانوا يحاولون اتخاذ إجراءا لحظرهم على المنصة.

الجدير بالذكر أن أخبار الخطأ انتشرت على نطاق واسع، وذلك بعد أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك، إنها ستقوم بتسريح 10000 موظف، وسيشهد "عام الكفاءة" أن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج خفض القوة العاملة بالشركة بما لا يقل عن 21000 بحلول نهاية عام 2023.