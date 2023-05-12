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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

الحق نفسك.. ازاي
الحق نفسك.. ازاي تلغي طلبات الصداقة علي فيسبوك

تسبب خلل في بعض أدوات منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك بإرسال طلبات صداقة بدون معرفة المستخدمين، ليتفاجيء عدد كبير بهذه المشكلة المحرجة.

وكان أول رد رسمي من ادارة فيسبوك علي الأزمة عبر المتحدث الرسمي بإسم ميتا:"تسبب التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك في إرسال طلبات صداقة على فيسبوك عن طريق الخطأ لفترة وجيزة. لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر."

كيف تلغي طلبات الصداقة التي أرسلتها بالخطأ 

بالضغط هنا، سيفتح لك فيسبوك عبر المتصفح وسيظهر لك لك طلبات الصداقة التي ارسلتها من وقت فتح حسابك علي فيسبوك.

وستتمكن من الغاء طلبات الصداقة الغير مرغوب فيها بكل سهولة.

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