تحديث جديد| أول تعليق من "فيس بوك" لـ صدى البلد على أزمة طلبات الصداقة

يعاني الكثيرون من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعتين الماضيتين، من تعطل بالخدمة لفترة من الوقت، والتي لا تزال مستمرة بشكل جزئي حتى الآن.

وحول سر إرسال طلبات الصداقة للآخرين التي يعاني منها المستخدمون، قال متحدث باسم شركة فيسبوك لـ صدى البلد : "إن التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك تسبب في إرسال طلبات صداقة للآخرين على المنصة عن طريق الخطأ لفترة وجيزة"، قائلا: "لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

وخلال الساعات الماضية من اليوم، اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من عطل فني ضرب الموقع، حيث يرسل طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.

وأثار سخرية العطل الفني سخرية عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وبطريقة مرحة تفاعل عددا منهم مع المشكلة، حيث انتشرت مجموعة من المنشورات توضح أن موقع فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيا لأولئك الأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء أو "الكراش".



وفي الوقت نفسه، أبلغ العديد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، أنهم قد تلقوا بالفعل العديد من طلبات الصداقة من أشخاص معروفين إلى أشخاص غير معروفين، حيث تتلقي حساباتهم أكثر من طلب على مدار الساعة منذ مساء أمس الخميس.

ويظهر إشعار بأن "هناك طلب صداقة جديد"، وبعض الحسابات يتفاجأ أصحابها بإرسال طلبات صداقة إلى الآخرين لم يقوموا بها أو بمجرد زيارة الملف الشخصي لهذا المستخدم يرسل الموقع طلب صداقة له، مما وصفها البعض بالفضية أو انكشاف سرهم.

ولإلغاء طلبات الصداقة التي تم إرسالها بسبب خلل فيسبوك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى فيسبوك الخاص بك.

1. افتح حسابك على فيسبوك، ثم انقر على صورة ملفك الشخصي ثم قائمة الأصدقاء Friends، واضغط على رؤية الجميع See All في الجزء العلوي الأيسر.

2. اطلع على طلبات الصداقة التي أرسلتها عبر فيسبوك، وهى الطلبات التي تحتاج إلى الإجابة عليها.

3. اضغط فوق النقاط الثلاث وستظهر لك نافذة منبثقة تعرض طلبات الصداقة المرسلة، لنتمكن من رؤية جميع الطلبات التي تم تجاهلها.

4. قم بإلغاء أي طلبات صداقة لم يتم قبولها.