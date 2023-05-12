عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث جديد| أول تعليق من "فيس بوك" لـ صدى البلد على أزمة طلبات الصداقة

فيسبوك
فيسبوك

يعاني الكثيرون من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعتين الماضيتين، من تعطل بالخدمة لفترة من الوقت، والتي لا تزال مستمرة بشكل جزئي حتى الآن.

وحول سر إرسال طلبات الصداقة للآخرين التي يعاني منها المستخدمون، قال متحدث باسم شركة فيسبوك لـ صدى البلد : "إن  التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك تسبب في إرسال طلبات صداقة للآخرين على المنصة عن طريق الخطأ لفترة وجيزة"، قائلا: "لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

 

فيسبوك تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين حول العالم: حسابك البنكي في خطر

فيسبوك يضيف تحديثات ومزايا جديدة لـ Reels

 

وخلال الساعات الماضية من اليوم، اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من عطل فني ضرب الموقع، حيث يرسل طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.

وأثار سخرية العطل الفني سخرية عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وبطريقة مرحة تفاعل عددا منهم مع المشكلة، حيث انتشرت مجموعة من المنشورات توضح أن موقع فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيا لأولئك الأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء أو "الكراش".


وفي الوقت نفسه، أبلغ العديد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، أنهم قد تلقوا بالفعل العديد من طلبات الصداقة من أشخاص معروفين إلى أشخاص غير معروفين، حيث تتلقي حساباتهم أكثر من طلب على مدار الساعة منذ مساء أمس الخميس.

ويظهر إشعار بأن "هناك طلب صداقة جديد"، وبعض الحسابات يتفاجأ أصحابها بإرسال طلبات صداقة إلى الآخرين لم يقوموا بها أو بمجرد زيارة الملف الشخصي لهذا المستخدم يرسل الموقع طلب صداقة له، مما وصفها البعض بالفضية أو انكشاف سرهم.

ولإلغاء طلبات الصداقة التي تم إرسالها بسبب خلل فيسبوك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى فيسبوك الخاص بك.

1. افتح حسابك على فيسبوك، ثم انقر على صورة ملفك الشخصي ثم قائمة الأصدقاء Friends، واضغط على رؤية الجميع See All في الجزء العلوي الأيسر.

2. اطلع على طلبات الصداقة التي أرسلتها عبر فيسبوك، وهى الطلبات التي تحتاج إلى الإجابة عليها.

3. اضغط فوق النقاط الثلاث وستظهر لك نافذة منبثقة تعرض طلبات الصداقة المرسلة، لنتمكن من رؤية جميع الطلبات التي تم تجاهلها.

4. قم بإلغاء أي طلبات صداقة لم يتم قبولها.

فيسبوك ترند فيسبوك مشكلة فيس بوك عطل فيسبوك فيس بوك ادد فيسبوك الابديت الجديد التحديث الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

معجبوش عرض الفريق الأبيض | مهاجم الزمالك يوقّع لـ بيراميدز

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

موضوعات متعلقة

جوجل أسطورة الذكاء الاصطناعي.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر Google I/O 2023

احذفها بسرعة من موبايلك.. تطبيقات شائعة على أندرويد تستنزف أموالك سرا

بسعر iPhone 14.. سوني تكشف عن هاتف رائد بقدرات تصويرية ممتازة

لو معاك سمارت ووتش.. اعرف ازاي تستخدم واتساب على ساعة ذكية

ليندا ياكرينو.. من هي الرئيس التنفيذي الجديد لـ تويتر؟

محرك بحث جوجل يعمل بالذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدمه؟

بعد ساعات من إطلاقه.. عرض مغرى على هاتف جوجل Pixel 7a

واتساب يفاجئ الجميع بـ 4 مزايا جديدة.. تحقق منها

ترشيحاتنا

أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

الأهلي ضد الترجي .. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني من قذيفة صاروخية

كأس خادم الحرمين .. الهلال يتعادل مع الوحدة في الوقت القاتل

إبراهيم بدر يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية في إيطاليا

قبل بدء الامتحانات.. بهذه الطريقة يستطيع الطلاب مراجعة المناهج أكثر من مرتين

السودان يتجاوز الأزمة.. ماذا بعد اتفاق جدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء أحذر أرتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ