فيسبوك يضيف تحديثات ومزايا جديدة لـ Reels

أعلنت ميتا Meta ، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook ، عن إضافة ميزات لتعزيز تجربة المستخدمين مع الـ Reels ، وهي مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، مع تزايد شعبية Reels على النظام الأساسي، طورت Meta من أساليب عرض هذه الفيديوهات لمساعدة عملائها على اكتشاف وتخصيص المحتوى الذي يتوافق مع اهتماماتهم.

Facebook

اكتشف Reels ذات صلة

لتحسين عملية تخصيص الفيديوهات التي يقترحها عليك فيسبوك، قامت الشركة بتحديث جديد يتعلق بكيفية ظهورها في الشريط المخصص للفيديوهات. يمكن الآن الوصول إلى ريلز مباشرة من شريط التنقل الرئيسي في الجزء العلوي من Facebook Watch ، وستكون متوافقة أكثر مع اهتماماتهم وميولهم مما يوفر للمستخدمين وصولاً أسرع من المعتاد لمحتويات الفيديو التي يحبونها، كما يمكن للمستخدمين أيضًا التمرير بسلاسة بين الريلز المتنوعة ومقاطع الفيديو الطويلة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك.

Facebook

إضفاء الطابع الشخصي على الريلز

بالإضافة إلى تسهيل اكتشاف المحتوى قدمت Meta ميزة show more أو show less أي "أريد أن أشاهد مثل هذا المحتوى بصورة مكثفة" أو "لا أريد أن أرى مثل هذه الفيديوهات" وذلك من خلال النقاط الثلاثية الموجودة أسفل الفيديو، بالنقر عليها اختار إما مشاهدة المزيد أو العكس.

تعد أدوات منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك الجديدة الخاصة بـ Reels جزءًا من جهود الشركة الأم "ميتا" لتحسين التجربة الكلية للمستخدم على أنظمتها الأساسية. مع إدخال هذه الميزات ، يهدف Facebook إلى توفير تجربة Reels أكثر تخصيصًا وإمتاعًا للمستخدمين، وأيضا يهدف إلى اكتساب مزيد من تفاعل المستخدمين والحفاظ على شعبيته.