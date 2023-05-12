مشكلة محرجة هتبعتلك أدد للكراش.. القصة الكاملة للتحديث الجديد لـ فيسبوك

يشهد موقع فيسبوك منذ صباح اليوم، ما وصفه العديد من رواد المنصة بـ عطل فني تسبب في إرسال طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص الذين قاموا بزيارة ملفاتهم الشخصية على المنصة ويراه البعض الآخر تحديثا جديدا لضمان الخصوصية.

ولكن على مدار اليوم، تفاجئ جميع مستخدمي فيسبوك في مصر بمشكلة كبيرة وضعتهم في موقف محرج لاسيما أولئك الذين يتفقدون حسابات الآخرين سرا، وبمجرد زيارة صفحة الكراش الشخصية عبر تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية يصل إشعار للحساب الذي تمت زيارته بأن ذلك الشخص الذى زار بروفايله أرسل إليه طلب صداقة ولكنه في الحقيقة لم يقوم بذلك.

إشعار طلب صداقة جديد يظهر باستمرار

ويظهر للكثيرين إشعارا بأن "هناك طلب صداقة جديد"، وبعض الحسابات يتفاجأ أصحابها بإرسال طلبات صداقة إلى الآخرين لم يقوموا بها أو بمجرد زيارة الملف الشخصي لهذا المستخدم يرسل الموقع طلب صداقة له، مما وصفها البعض بالفضية أو انكشاف سرهم.

وعلى الرغم من أنه طريقة مفيدة، يمكنك من خلالها معرفة من يراقبوك في صمت، إلا أن هذه المشكلة الفنية المثيرة للجدل، قد ترسل إليك طلبات صداقة من أشخاص لا تعرفهم أو ربما بعض زملائك في العمل ليس لك صلة معهم.

فيسبوك تكشف سر أزمة طلبات الصداقة

وتعليقا على أزمة إرسال طلبات الصداقة للآخرين التي يعاني منها مستخدمو فيسبوك، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة لـ صدى البلد : "إن التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك تسبب في إرسال طلبات صداقة للآخرين على المنصة عن طريق الخطأ لفترة وجيزة"، مضيفا: "أن الشركة أوقفت التحديث وتعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر لمستخدميها البالغ عددهم 3 مليار مستخدم نشط يوميا".

وبعد أن اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية من اليوم، من عطل فني ضرب الموقع، أشارت بعض التقارير إلى أن موقع فيسبوك يرصد جميع تحركاتك بما في ذلك طلبات الصداقة.

خوارزمية فيسبوك قد تكون السبب

وذلك لأن فيسبوك يتبع آلية عمل غامضة، ترسل إليك إشعارات ضمن قائمة "اقتراحات الصداقة"، بكل الأشخاص الذين قد يكونوا قريبين من موقعك، حيث تعمل خوارزمية المنصة بطريقة شديدة الحساسية من خلال جمع المعلومات من بياناتك الخاصة و كل ما تقوم به على الشبكة الاجتماعية.

على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال طلب صداقة إلى أحد زملائك في العمل، سوف تقوم خوارزمية فيسبوك بعرض المزيد من حسابات زملائك في العمل ضمن قائمة "أشخاص قد تعرفهم"، أو أصدقاء زميلك الذي قمت بإضافته مؤخرا.

وتستنج خوارزمية فيسبوك أنك قد تعرف هؤلاء الأشخاص، وهم في الحقيقة أصدقاء أصدقائك وهناك صديق مشارك بينكم أو قريبين منك يعيشون بنفس المنطقة أو يعملون بنفس الشركة التي تعمل بها، وفي الوقت نفسه يستخدم فيسبوك قائمة أصدقاء أصدقائك ليقترحهم عليك لإضافتهم كـ لأصدقاء.

وفي الوقت نفسه، يقوم موقع فيسبوك بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف، ثم يقترح عليك الحسابات التي تحمل نفس أرقام الهواتف أو الأسماء الشبيهة ضمن قائمة "أشخاص قد تعرفهم" أيضا، وإلى جانب أرقام الهواتف تساعد عناوين البريد الإلكتروني على تمكين Facebook من تفصيل قائمة الأصدقاء المقترحين.

وليس ذلك فقط، تعتمد خوارزمية فيسبوك على جهات الاتصال المحفوظة على هاتفك وسجلات مكالماتك ورسائلك النصية، بالإضافة إلى استخدام معلومات الملف الشخصي لتجميع قائمة جديدة من الأصدقاء المقترحين في قسم "أشخاص قد تعرفهم"، كما يعرض موقع التواصل أشخاص قد تعرفهم شخص يترددون على نفس المكان أو تفاعلت معهم بطريقة ما.

وبالنسبة للأشخاص الذي يراقبونك في صمت، يشاع أنه في حالة قام أحد الأشخاص بزيارة بروفايلك لفترة يمكن أن يظهر لديك في قائمة الأصدقاء المقترحين، كما من الممكن أن يحتفظ فيسبوك بسجل البحث الخاص بك، لاسيما أولئك الأشخاص الذين تبحث عنه في فيسبوك وتتابعه باستمرار وأنتم غير أصدقاء قد يظهر لديك في قائمة أشخاص قد تعرفهم.

العطل يتصدر الترند على فيسبوك

وأثار العطل الفني سخرية عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وبطريقة مرحة تفاعل عددا منهم مع المشكلة، حيث انتشرت مجموعة من المنشورات توضح أن موقع فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيا لأولئك الأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء أو "الكراش".