بعد عطل فيسبوك أمس.. وسيلة مهمة تحمي بها حساباتك على السوشيال ميديا

كشف أحمد طارق خبير أمن المعلومات، تفاصيل عطل ضرب فيسبوك بإرسال طلبات صداقة إلى الآخرين بدون رغبة من صاحب الحساب.



وقال أحمد طارق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما حدث أمس هو خلل عالمي في منصة فيسبوك وليس اختراق ".

وأضاف أحمد طارق :" ما حدث أمس في فيسبوك ظهر في أجهزة أندرويد فقط وليس الأيفون ".

وتابع أحمد طارق :" هناك خطورة حدثت بطريقة غير مباشرة وهو إضافة حسابات غير معروفة تتيح الفرصة لانتهاك الخصوصية من أشخاص غير معروفين ".

وأكمل أحمد طارق:" من الضروري تأمين الحسابات بالطريقة الصحية وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية عن طريق رقم الهاتف "، مضيفا:" من الضروري تغيير كلمة السر مرة كل شهر وتكون مكونة من أكثر من 16 حرفا وبها حروف ".

