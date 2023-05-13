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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ...

حبس وغرامة .. احذر القيام بهذه الأفعال بمنصة " فيسبوك"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الحسابات المزيفة .. من أبرز الأفعال السلبية المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة “ فيسبوك”، حيث يشكل هذا الفعل أضرار جسيمة علي المستخدمين ويندرج تحت جرائم انتحال الصفة الشخصية والتزوير، ولهذا واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذه الإشكالية بشكل حازم.

عقوبة اصطناع حسابات مزيفة 

فقد نصت المادة (24) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

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فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

عقوبة مراسلة الأشخاص بكثافة دون موافقتهم 

ومن ناحية أخري عاقبت المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

غرامة السجن عقوبة اصطناع حسابات مزيفة فيسبوك السلع جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي

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