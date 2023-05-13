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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

تصل لـ 10% |غرامة على السداد كاش .. مستحقات يتم دفعها إلكترونيا

الدفع غير النقدى
الدفع غير النقدى

الدفع غير النقدى .. من أهم أشكال استخدام التكنولوجيا الحديثة، والذي يأتي كجزء أساسي ضمن خطة الدولة في الرقمنة وتحقيق الشمول المالي، فضلا عن التيسير علي المواطن ومنحه السرعة والدقة في تعاملاته اليومية المالية سواء في شراء السلع والخدمات أو سداد مدفوعات أو غيرها من الاحتياجات.

استخدامات وسائل الدفع غير النقدي

وفي هذا السياق نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في المادة (5)علي أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.

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- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.

- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

 

عقوبات المخالفة 

وعاقبت المادة (7) بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة في المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣، ٥ من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

الدفع غير النقدى اقساط غرامات الضرائب العمل الأهلي

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